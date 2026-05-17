VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

“Trump não trouxe nada de volta”: Paulo Portas diz que Xi Jinping marcou o encontro com Taiwan

No Global deste domingo, Paulo Portas analisou a visita de Donald Trump à China e defendeu que Xi Jinping “marcou o seu ponto” ao colocar Taiwan no centro da relação com os Estados Unidos. O comentador da TVI falou ainda dos riscos da guerra no Irão para o petróleo e a inflação, da crise política no Reino Unido, da retirada de militares norte-americanos da Europa e da situação em Cuba

  • “Se Brexit ganhar será 'o princípio do fim'" da Europa
    Paulo Portas
Há 1h e 57min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

Hoje às 13:00
1
02:29

É português e é o médico mais jovem de sempre a presidir à Sociedade Europeia de Infeções Osteoarticulares

Hoje às 14:15
2
00:58

Abusava de crianças à hora da sesta. Auxiliar de creche suspeito de seis crimes

Hoje às 13:55
3
00:48

Tumultos à porta da loja da Swatch em Milão

Hoje às 12:49
4
01:51

Há jovens portugueses que se vestem de animais e exigem ser atendidos em veterinários

14 mai, 21:27
5

Carro dos bombeiros da Figueira da Foz capota à saída do quartel

Hoje às 19:07
6
02:06

Festa da Flor toma a cidade da Ribeira Grande em São Miguel

Hoje às 14:26
7
04:02

Parece um videojogo, mas está a tratar doenças do cérebro: inaugurado centro pioneiro em Portugal

15 mai, 22:08
8

"Dormem em cima uns dos outros, está tudo sujo": esta casa em Almada foi alugada a uma pessoa e agora vivem lá 20

15 mai, 20:23
9

Feminino: Benfica vence Taça de Portugal e iguala Sporting no número de conquistas

Hoje às 19:19
10
04:04

Viajou pelo mundo e voltou à Beira Alta para recriar as receitas da avó Nazaré

Hoje às 14:20
11

Taça de Portugal feminina: a final entre Benfica e FC Porto EM IMAGENS

Hoje às 19:09
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Carro dos bombeiros da Figueira da Foz capota à saída do quartel

Hoje às 19:07

Governo proíbe lanchas rápidas entre as 21:00 e as 7:00 para combater tráfico de droga

Há 2h e 9min

GLOBAL “Se a questão de Taiwan for mal gerida, podemos ter um confronto”: Paulo Portas vê Xi a marcar terreno perante Trump

Há 1h e 52min
02:00

Este domingo aconteceu um dos maiores ataques da Ucrânia à Rússia desde o início da invasão

Há 3h e 51min
03:02

Cinco mergulhadores morreram nas Maldivas ao explorarem grutas

Hoje às 19:17
01:51

OMS está muito preocupada com o novo surto de Ébola

Há 3h e 54min
01:58

Mães de reclusos que morrerem no Estabelecimento Prisional de Lisboa exigem mais de um milhão ao Estado

Há 3h e 53min
02:13

Financiador milionário do Chega processa Estado português nos EUA

15 mai, 21:19
03:15

"O Futebol Clube do Porto voltou": a festa do campeão do estádio aos Aliados

Hoje às 10:16

Bulgária vence pela primeira vez a Eurovisão. Mesmo com protestos e apelos ao boicote, Israel ficou em segundo lugar

Hoje às 08:24
01:19

Vem aí novos aumentos. Preço da gasolina vai superar o do gasóleo na próxima semana

Ontem às 13:46
12:02

A Coreia do Sul já não "exporta" só K-Pop: é cada vez mais sinónimo de cuidados de pele

Ontem às 21:07