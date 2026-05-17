“Trump não trouxe nada de volta”: Paulo Portas diz que Xi Jinping marcou o encontro com Taiwan

No Global deste domingo, Paulo Portas analisou a visita de Donald Trump à China e defendeu que Xi Jinping “marcou o seu ponto” ao colocar Taiwan no centro da relação com os Estados Unidos. O comentador da TVI falou ainda dos riscos da guerra no Irão para o petróleo e a inflação, da crise política no Reino Unido, da retirada de militares norte-americanos da Europa e da situação em Cuba