Tsunami: este cão foi maltratado por pessoas, agora salva-as dos escombros da Venezuela

Nas operações de resgate em cenários de tragédia, os cães desempenham um papel essencial na deteção de sobreviventes sob os escombros. Na Venezuela, um desses animais tem uma história de vida marcada pela dificuldade: chama-se Tsunami, foi vítima de maus-tratos quando era bebé e hoje tornou-se uma ajuda preciosa nas buscas por vítimas. Para além do seu trabalho nas missões de salvamento, Tsunami é também visto como um símbolo de superação.