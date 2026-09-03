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Turista italiana ferida no acidente do elevador da Glória ainda espera resposta das autoridades portuguesas

Para além dos 16 mortos, o acidente com o Elevador da Glória provocou mais de 20 feridos, sobretudo turistas estrangeiros. Uma delas é italiana, chama-se Stefania Lepidi e estava em Lisboa a participar numa conferência. Naquela tarde, decidiu ir até ao centro da capital com o filho para um passeio antes do jantar. Um ano depois, a italiana diz-se ainda bastante fragilizada na sequência de um trauma difícil de ultrapassar e garante estar a aguardar por respostas das autoridades portuguesas.

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    Ana Valente
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