Tutti-Frutti: um dos principais acusados do caso é candidato nas próximas autárquicas

Há um nome que merece atenção nas listas de candidatos às Autárquicas. Carlos Eduardo Reis foi forçado a abandonar o cargo de deputado em fevereiro na operação Tutti-Frutti. Mas continuou como vereador na terra natal, Barcelos. E está ao lado do atual presidente Mário Constantino para um novo mandato. Na altura, o PSD restringiu a Lisboa a regra de que nenhum acusado seria candidato a eleições.

