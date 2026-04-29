"TVDE sim, exploração não!": motoristas marcham até ao Parlamento para exigir aumento de tarifas

Os motoristas das plataformas TVDE marcharam até ao Parlamento para exigir o aumento das tarifas e alertar para a dificuldade crescente em manter a atividade perante a subida dos custos. Além de pedirem apoio do Governo para fazer face à escalada do preço dos combustíveis, estes profissionais contestam também a possibilidade de inclusão dos taxistas no setor, defendendo regras mais claras e proteção da atividade.