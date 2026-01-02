VÍDEO SEGUINTE
Ucrânia e Rússia trocam acusações sobre ataques a civis em Kharkiv e Kherson

Na guerra da Ucrânia, surge uma situação pouco comum, marcada por acusações cruzadas entre Kiev e Moscovo. As forças ucranianas denunciam um ataque russo com mísseis balísticos contra a população civil de Kharkiv, enquanto a Rússia rejeita essa versão e afirma que se trata de uma tentativa de desviar atenções de um alegado ataque ucraniano em Kherson, que também terá atingido civis.

