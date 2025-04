UE mantém todas as opções em cima da mesa caso os EUA não queiram acordo económico

O ministro das Finanças garante que o pacote de ajudas do Governo para fazer face às tarifas vai estar pronto nas próximas semanas. Miranda Sarmento esteve reunido com os restantes ministros das finanças europeus. A União Europeia reafirma que está pronta para se defender, e todas as opções continuam em cima da mesa se os EUA não quiserem chegar a um acordo.