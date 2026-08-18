Um caso como o do tabaco: Meta levada à justiça americana por causar dependência a crianças e adolescentes

Começou esta terça-feira nos Estados Unidos o primeiro julgamento de uma avalancha de processos contra as grandes empresas tecnológicas, como o Facebook e o Instagram. Este primeiro caso resulta de uma inédita união entre procuradores de 29 estados do país. No banco dos réus está o Facebook, de Mark Zuckerberg, e o julgamento está a ser comparado aos processos contra a indústria do tabaco nos anos 80 e 90.