"Um dos anos mais tranquilos". Há escolas que têm o quadro de professores completo mas são exceções à regra

A Fenprof fala num "problema estrutural e de há muitos anos" e diz que há milhares de alunos sem docentes. Os encarregados de educação veem a situação "melhor do que no ano passado" mas não deixam de ter receio de que falte algum professor.



O ministro da educação Fernando Alexandre apresentou uma nova medida que vai ser posta em prática já esta semana e que visa solucionar a falta de professores.