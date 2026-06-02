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"Um dos grandes problemas são as reuniões: há muitas, durante muitas horas". Sabia que hoje é dia de sair mais cedo do trabalho?

Hoje assinala-se o dia de sair mais cedo do trabalho, uma data que nos convida a refletir sobre a importância do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. É o mote para a conversa com Paula Delgado, especialista em felicidade, bem-estar e gestão da mudança. “É um dia muito importante para cuidarmos de nós”, resume, para notar depois que o tempo de trabalho não está diretamente associado à produtividade. “A partir de um determinado ponto, mais horas significa menos produtividade e mais erros”, junta.

Há 1h e 21min
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