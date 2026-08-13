Um dos resgates mais impressionantes deste verão aconteceu em Sintra

Na Praia da Adraga, em Sintra, o mar tem fama de traiçoeiro. A força das ondas e o pânico do banhista obrigaram a uma operação complexa. O nadador-salvador e um surfista, que o foram ajudar o banhista de nacionalidade ucraniana, acabaram também por ficar retidos. Uma reportagem de Wilson Ledo, com imagem de Guilherme Agostinho e André Lico, drone de Fábio Mestre e edição de imagem de Afonso Alexandre.