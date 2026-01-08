"Um gesto unilateral de paz": Venezuela começa a libertar presos políticos

O governo venezuelano anunciou a libertação de um “número significativo” de presos políticos venezuelanos e estrangeiros como um gesto unilateral de paz, incluindo cinco cidadãos espanhóis já confirmados pelo Governo de Madrid. Em paralelo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a supervisão norte-americana sobre a Venezuela pode prolongar-se durante anos, numa fase de grande envolvimento dos EUA no país