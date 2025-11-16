Neste Global, Paulo Portas fala sobre a greve geral em Portugal, lembrando que “ameaças públicas” não costumam conduzir a avanços nas negociações. Dedica-se depois aos novos episódios protagonizados por Donald Trump, incluindo o seu “falhanço” na política de tarifas. E, depois de um alerta sobre como as nossas perceções sobre migrações são moldadas, dedica-se à guerra na Ucrânia: aí houve um “míssil que veio de dentro do governo ucraniano”.
Um novo "sarilho" para Trump, um "míssil" político que atingiu Zelensky e um conselho à UGT. Global com Paulo Portas na íntegra
Paulo Portas
Há 1h e 54min