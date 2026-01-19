Um país, duas opções: três semanas para decidir entre Seguro e Ventura

A disputa pela Presidência da República resume-se agora a um frente a frente entre António José Seguro e André Ventura. O candidato tardiamente apoiado pelo PS ganhou com mais de 31% dos votos, ficando assim à frente de André Ventura que totalizou menos 7,5 pontos percentuais.

O maior derrotado foi Luís Marques Mendes que não passou dos 11,3% atrás do almirante Gouveia e Melo com 12,3%. João Cotrim de Figueiredo chegou ao terceiro lugar com 16% dos votos. A festa da noite fez-se entre as Caldas da Rainha e Lisboa.