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"Um perigo para a saúde pública e mental": especialistas alertam para risco iminente de 12 máquinas de gomas com substâncias psicoativas em Portugal

Portugal dispõe de 12 máquinas de venda automática de gomas com substâncias psicoativas. Só na cidade do Porto, existem seis estabelecimentos que comercializam estas guloseimas, associadas a um caso em que uma criança de nove anos terá estado em coma durante três dias. Especialistas alertam para um perigo iminente, sobretudo para a saúde infantil.

  • Sara Barbosa Oliveira
    Sara Barbosa Oliveira
Há 1h e 28min
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