Portugal dispõe de 12 máquinas de venda automática de gomas com substâncias psicoativas. Só na cidade do Porto, existem seis estabelecimentos que comercializam estas guloseimas, associadas a um caso em que uma criança de nove anos terá estado em coma durante três dias. Especialistas alertam para um perigo iminente, sobretudo para a saúde infantil.
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"Um perigo para a saúde pública e mental": especialistas alertam para risco iminente de 12 máquinas de gomas com substâncias psicoativas em Portugal
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Sara Barbosa Oliveira
Há 1h e 28min