Um em cada quatro fogos investigados este ano em Portugal teve origem em fogo posto. Quanto a área ardida, dados avançados pelo Instituto de Conservação da Natureza dizem que até julho as chamas consumiram sete vezes mais do que no ano passado. Também houve um aumento de 85% nas ignições.
Um quarto dos incêndios em Portugal são fogo posto
Filipa Calado
Há 1h e 0min