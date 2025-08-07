VÍDEO SEGUINTE
Um quarto dos incêndios em Portugal são fogo posto

Um em cada quatro fogos investigados este ano em Portugal teve origem em fogo posto. Quanto a área ardida, dados avançados pelo Instituto de Conservação da Natureza dizem que até julho as chamas consumiram sete vezes mais do que no ano passado. Também houve um aumento de 85% nas ignições.
 

  • Filipa Calado
    Filipa Calado
Há 1h e 0min
