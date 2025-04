Um túmulo simples e milhares à espera de Francisco em Santa Maria Maior

Francisco foi um dos poucos líderes da Igreja Católica a não ser enterrado na Basílica de São Pedro, Cidade do Vaticano. O Papa defunto escolheu um recanto na mais importante das instituições marianas da capital italiana, a Basílica de Santa Maria Maior, onde passou muito tempo, recolhido e em oração. A Basílica de Santa Maria Maior alberga a estátua da santa padroeira do povo de Roma e era a igreja da capital italiana preferida do Papa Francisco. A deslocação do caixão do Papa foi seguida por milhares de pessoas, italianos e estrangeiros do mundo inteiro, crentes e ateus. Antes do fecho do caixão, foi colocado o rogito, um documento notarial com o percurso eclesiástico de Francisco, desde os tempos em que era clérigo argentino até aos últimos dias do seu papado. No caixão foram também depositadas moedas e algumas medalhas. O túmulo foi feito em mármore da região italiana da Ligúria, de onde são naturais os avós do Papa argentino. No testamento que deixou, o Papa pediu que fosse simples, sem grandes decorações, apenas com o nome Franciscus, em latim.