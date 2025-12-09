Uma árvore de Natal que é arte

No icónico Hotel Reid’s, na Madeira, a árvore de Natal deste ano não tem luzes, bolas ou brilhos convencionais. Tem 3,30 metros de altura, presença imponente no histórico edifício, e uma história que se destaca.

A criação é de Vanessa Barragão, artista têxtil, reconhecida pelas peças feitas com materiais reciclados. “Todos os materiais desta árvore são reciclados, vindos da indústria têxtil nacional”, explica à TVI e CNN Portugal.

O projeto, sonhado durante dois anos pelo hotel, ganhou forma ao longo de um mês de trabalho manual intenso. Oito pessoas dedicaram mais de oito por dia, diariamente, à construção da peça, entre técnicas de croché e esmirna.

Patrícia Duarte, da equipa de gestão do Reid’s Palace, revela o porquê desta abordagem única: “É diferente porque temos uma preocupação com a sustentabilidade. A ideia e a Vanessa estão alinhadas com isso.”

Depois do sucesso da árvore criada no último Natal para a Cartier, esta nova peça confirma que o espírito natalício pode ser vivido através da arte. Para Vanessa Barragão, o significado ultrapassa a estética:“Relembra sempre a família, os avós, os antepassados. Ao fazer esta árvore, há uma ligação emocional muito forte.”

No lugar das luzes, há textura. No lugar dos enfeites, há memória. É uma árvore que envolve, abraça e aquece a quadra natalícia, com a beleza da tradição e o compromisso com o futuro.