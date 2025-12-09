VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Uma árvore de Natal que é arte

No icónico Hotel Reid’s, na Madeira, a árvore de Natal deste ano não tem luzes, bolas ou brilhos convencionais. Tem 3,30 metros de altura, presença imponente no histórico edifício, e uma história que se destaca.

A criação é de Vanessa Barragão, artista têxtil, reconhecida pelas peças feitas com materiais reciclados. “Todos os materiais desta árvore são reciclados, vindos da indústria têxtil nacional”, explica à TVI e CNN Portugal.

O projeto, sonhado durante dois anos pelo hotel, ganhou forma ao longo de um mês de trabalho manual intenso. Oito pessoas dedicaram mais de oito por dia, diariamente, à construção da peça, entre técnicas de croché e esmirna.

Patrícia Duarte, da equipa de gestão do Reid’s Palace, revela o porquê desta abordagem única: “É diferente porque temos uma preocupação com a sustentabilidade. A ideia e a Vanessa estão alinhadas com isso.”

Depois do sucesso da árvore criada no último Natal para a Cartier, esta nova peça confirma que o espírito natalício pode ser vivido através da arte. Para Vanessa Barragão, o significado ultrapassa a estética:“Relembra sempre a família, os avós, os antepassados. Ao fazer esta árvore, há uma ligação emocional muito forte.”

No lugar das luzes, há textura. No lugar dos enfeites, há memória. É uma árvore que envolve, abraça e aquece a quadra natalícia, com a beleza da tradição e o compromisso com o futuro.

  • Rita Aleluia
    Rita Aleluia
Há 1h e 10min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Morreu Clara Pinto Correia

Há 2h e 51min
1

Avisos laranja e amarelo: Bram traz chuva forte, vento e ondas de até 5,5 metros

Hoje às 07:06
2

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:38
3

"Forçou a companheira a manter relações sexuais contra a sua vontade, ameaçando matar os filhos caso recusasse". Homem de 50 anos fica em prisão preventiva

Há 1h e 14min
4

Perturbações na CP começam já amanhã: greve geral vai ter impacto durante três dias

Há 3h e 53min
5

Mulher encontrada morta em Tomar. PJ investiga

Hoje às 08:57
6

Circulação de comboios da Fertagus entre Lisboa e Setúbal "com atrasos significativos"

Há 3h e 27min
7

Quatro turistas mortos após serem arrastados por onda em piscina natural em Tenerife. Há ainda um desaparecido

Ontem às 17:56
8
07:33

"Onde está Hitler?": Berlim em queda livre (episódio 1)

Ontem às 21:30
9
01:30

Mais de quatro horas presa num jipe no rio, família foi resgatada em risco de hipotermia

Ontem às 13:57
10

Incêndio destrói fábrica de cerâmica em Cervães, Vila Verde

Hoje às 07:15
11
02:44

Quem paga os resgates de emergência? O custo elevado das missões de salvamento

Ontem às 20:55
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Morreu Clara Pinto Correia

Há 2h e 51min

Avisos laranja e amarelo: Bram traz chuva forte, vento e ondas de até 5,5 metros

Hoje às 07:06
02:10

Vacine-se "o quanto antes", use máscara "em espaços fechados" e proteja-se do frio: a gripe chegou "mais cedo" e com "um impacto maior"

Ontem às 20:52
03:07

Carla foi violada pelo pai desde os 13 anos. Aos 46, escreveu um livro a contar a sua história

Ontem às 21:09
02:44

Quem paga os resgates de emergência? O custo elevado das missões de salvamento

Ontem às 20:55
01:37

SNS perde quase quatro médicos por dia

Ontem às 20:44
02:53

Partos a caminho do hospital disparam em 2025

Ontem às 20:45
01:18

Há Festa no Hospital leva música, solidariedade e esperança ao Dona Estefânia

Ontem às 21:21

Forças Armadas admitem: Portugal precisa de mais oito mil militares e está vulnerável nas defesas antiaéreas

Hoje às 08:17
07:33

"Onde está Hitler?": Berlim em queda livre (episódio 1)

Ontem às 21:30