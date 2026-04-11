"Uma decisão médica roubou-me o meu projeto de vida": Metais usados em cirurgia provocam dores incapacitantes a jovem de 32 anos

Apesar de pouco conhecida, a hipersensibilidade a metais pode afetar entre 10% e 15% da população mundial, tornando-se um problema sério, sobretudo quando estes materiais são utilizados em cirurgias. Foi o que aconteceu a Sofia Okay, uma jovem de 32 anos que, após uma intervenção à coluna, passou a sofrer de dores incapacitantes e luta há quatro anos pela remoção dos metais implantados.