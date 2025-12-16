VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Uma derrota para Portugal e uma luz para mudar a Constituição: Gouveia e Melo e Ventura estiveram frente a frente

O chumbo do Constitucional da lei da nacionalidade aqueceu o debate entre André Ventura e Henrique Gouveia e Melo. Ao mesmo tempo que o candidato apoiado pelo Chega acusa o almirante de não ser claro no que quer, Gouveia e Melo afirma que é preciso cumprir a Constituição, admitindo uma revisão da lei fundamental do país feita só pelos partidos de direita.

  • Miguel Domingos
Há 51 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Bebé morre no Seixal após mãe adormecer durante a amamentação

Ontem às 13:22
1

Físico português assassinado a tiro em Boston

Há 1h e 2min
2
01:54

Bebé de 18 meses morre depois de a mãe adormecer a amamentá-lo

Ontem às 14:57
3

Embarcação naufraga ao largo de Aveiro: um morto, dois sobreviventes e quatro desaparecidos

Há 2h e 38min
4
04:34

“Ouve-se a criança a dizer 'não, não!'”: as perturbadoras descrições do juiz sobre os vídeos de Paulo Abreu dos Santos

Ontem às 20:22
5

PJ desmantela rede ilegal de IPTV em Valença e apreende mais de 100 mil euros

Hoje às 11:05
6

Pedofilia: adjunto de ex-ministra da Justiça preso por abusar de crianças e por centenas de crimes de pornografia de menores

13 dez, 19:56
7

Treze falsos polícias detidos por dezenas de assaltos violentos na Grande Lisboa

Hoje às 09:28
8
01:30

Afinal, o IUC vai ficar igual. Mudanças adiadas para 2027

12 dez, 22:28
9
01:27

Mau comportamento no Parlamento. Desta vez, foi Mariana Mortágua

12 dez, 22:23
10
05:07

"Temos duas patologias a recorrer aos mesmos fármacos e isso acaba por sobrelotar a procura": escassez de medicamentos para a diabetes continua a aumentar

Hoje às 11:37
11

Acidente na IC9 em Alcobaça provoca seis feridos

14 dez, 11:10
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:34

"Ouve-se uma criança a dizer: 'Não, não!'". Reveladas as descrições dos abusos do adjunto da ex-ministra da Justiça

Há 1h e 18min

Físico português assassinado a tiro em Boston

Há 1h e 2min
07:01

Recreios mais barulhentos e alunos a "socializar": proibição de telemóveis nas escolas melhorou relação entre alunos

Hoje às 10:04

PJ desmantela rede ilegal de IPTV em Valença e apreende mais de 100 mil euros

Hoje às 11:05

Prepare-se: preço da eletricidade no mercado regulado sobe 1% a partir de janeiro

Ontem às 23:24

Detidos sete suspeitos de furtos em lares, centros de dia e juntas do Norte e Centro

Hoje às 11:17

Este Natal dê sangue

Hoje às 08:59
01:53

Este é o percurso que cada doente faz quando chega a uma urgência

Ontem às 21:50

EXCLUSIVO Há pelo menos duas crianças portuguesas entre as abusadas por adjunto de ex-ministra

Ontem às 20:05

Bebé morre no Seixal após mãe adormecer durante a amamentação

Ontem às 13:22