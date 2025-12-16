Uma derrota para Portugal e uma luz para mudar a Constituição: Gouveia e Melo e Ventura estiveram frente a frente

O chumbo do Constitucional da lei da nacionalidade aqueceu o debate entre André Ventura e Henrique Gouveia e Melo. Ao mesmo tempo que o candidato apoiado pelo Chega acusa o almirante de não ser claro no que quer, Gouveia e Melo afirma que é preciso cumprir a Constituição, admitindo uma revisão da lei fundamental do país feita só pelos partidos de direita.