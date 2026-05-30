O juiz Carlos Alexandre pode vir a ser alvo de um processo disciplinar devido a comentários que faz nas redes sociais. A queixa foi apresentada ao órgão que gere a magistratura e está relacionada com observações feitas a notícias online. O chamado “super juiz” não se coíbe de comentar protagonistas políticos, incluindo o Presidente da República.
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"Uma epidemia de Alzheimer a caminho!!!?": juiz Carlos Alexandre alvo de queixa disciplinar por comentários nas redes sociais
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João Morais do Carmo
Há 1h e 16min