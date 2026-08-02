Uma “tragédia humanitária” e uma “anomalia” em Ceuta. Global com Paulo Portas na íntegra

Neste Global, Paulo Portas olha para os efeitos da crise migratória em Ceuta e procura encontrar os elementos que explicam esta realidade. Depois, destaca a importância dos indicadores económicos portugueses para a “estabilidade política” no país.

O comentário desta semana conta com uma avaliação da economia dos EUA e das primeiras decisões do novo primeiro-ministro britânico. Portas fala de eleições “impróprias para cardíacos” no Brasil e na sucessão de António Guterres na ONU.

Tempo ainda para falar da maior necessidade de regulação na inteligência artificial e criticar as coisas “péssimas” que tiveram lugar no último Mundial de Futebol.