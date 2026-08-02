VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Uma “tragédia humanitária” e uma “anomalia” em Ceuta. Global com Paulo Portas na íntegra

Neste Global, Paulo Portas olha para os efeitos da crise migratória em Ceuta e procura encontrar os elementos que explicam esta realidade. Depois, destaca a importância dos indicadores económicos portugueses para a “estabilidade política” no país.

O comentário desta semana conta com uma avaliação da economia dos EUA e das primeiras decisões do novo primeiro-ministro britânico. Portas fala de eleições “impróprias para cardíacos” no Brasil e na sucessão de António Guterres na ONU.

Tempo ainda para falar da maior necessidade de regulação na inteligência artificial e criticar as coisas “péssimas” que tiveram lugar no último Mundial de Futebol.

  • “Se Brexit ganhar será 'o princípio do fim'" da Europa
    Paulo Portas
Há 21 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

Há 3h e 6min
1
01:45

Pânico no Porto: disparou contra multidão em bar "no meio das galerias"

Ontem às 20:33
2
03:04

Património Mundial: o Douro quer mais investimento, mais inovação e mais pessoas

Hoje às 14:18
3
04:07

"Perdi amigos, perdi família. Perdi tudo": as histórias de quem luta contra a toxicodependência no Porto

Ontem às 14:28
4
01:36

Tinha quase 800 mil euros num cofre em casa: funcionária do Estado pertencia a uma rede de auxílio à imigração ilegal

Hoje às 13:49
5
06:59

Almoço de Domingo: vamos de comboio provar javali e peixes do rio ao Calça Curta

Hoje às 14:15
6

Avião da TAP que ia para Boston obrigado a divergir para os Açores após declarar emergência

Hoje às 17:06
7
02:32

"Prefiro morrer aqui do que voltar atrás": ainda há quem chegue a Ceuta a nado e queira ficar

Hoje às 13:42
8
04:55

“Fica uma dor no coração”. Zé e Lurdes vão fechar o último quiosque da freguesia mais populosa do país

Ontem às 20:54
9

Bebé de 14 meses atropelado por familiar fica em estado grave

Hoje às 09:16
10

Gvardiol: «O Bernardo está onde pertence, estava sempre a falar de Espanha»

Hoje às 16:48
11
04:15

Açorianos desesperam com “semanas à espera” de subsídio: "venham para cá viver" para experimentar

Ontem às 20:39
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Paulo Portas: Ceuta é uma “tragédia humanitária” e mostra que Espanha devia prestar mais atenção a esta “anomalia” do seu território

Há 12 min

Papa tem esperança em solução de paz, estabilidade e justiça para crise migratória em Ceuta

Hoje às 13:45
02:32

"Prefiro morrer aqui do que voltar atrás": ainda há quem chegue a Ceuta a nado e queira ficar

Hoje às 13:42
02:47

Barreira flutuante com 500 metros de comprimento: a resposta espanhola à invasão de Ceuta

Ontem às 20:24
02:38

Com fome e agredidos pelas autoridades: os relatos dos migrantes que regressaram a Marrocos

Ontem às 20:30
01:53

Trump recua e suspende ataque ao Irão

Hoje às 14:06

Exclusivo: Um dos drones mais mortíferos dos EUA faz paragem técnica nas Lajes

Hoje às 12:34
02:51

Banco público é o campeão dos lucros em Portugal

Ontem às 20:42
02:30

Falta mão de obra: há quase 200 mil casas e 20 mil empresas à espera de obras depois da tempestade Kristin

Hoje às 13:57
06:59

Almoço de Domingo: vamos de comboio provar javali e peixes do rio ao Calça Curta

Hoje às 14:15