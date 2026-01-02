Unânimes no papel do Presidente em caso de chumbo do Orçamento, mas divergentes na lei do lóbi: assim foi o debate das rádios com todos os candidatos

Os candidatos às eleições presidenciais encontraram-se esta sexta-feira para o debate das rádios onde coincidiram na leitura sobre o papel do Presidente da República em caso de chumbo do Orçamento do Estado e rejeitaram a hipótese de um mandato único. A discussão passou ainda por temas como a Justiça, o lóbi, a guerra na Ucrânia e o voto útil à esquerda.