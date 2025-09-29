A falta de médicos pode levar ao encerramento da urgência de obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira dentro de apenas dois meses. O bastonário alerta para a existência de um único obstetra nos quadros do hospital, mas o conselho de administração da unidade local de saúde desmente e assegura que não haverá qualquer problema até ao final do ano
Urgência de Vila Franca de Xira pode fechar até ao fim do ano. Há apenas um médico a trabalhar, diz o bastonário
