Urgências estiveram encerradas 15 mil horas desde o início do ano

Entre janeiro e junho deste ano, as urgências estiveram menos dias fechadas do que no período homólogo de 2024. As contas feitas pelo jornal Público não convencem os médicos. Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), defende que os números "revelam uma falta de transparência", uma vez que "antes eram publicados", os profissionais tinham acesso e "agora isso não acontece".