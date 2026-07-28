Utilizaram IA para fazer um exame e uma armadilha do professor fez com que quase todos chumbassem

Nos Estados Unidos um incidente nos exames também está a dar que falar, mas desta vez por culpa dos alunos. De 35 alunos, 32 chumbaram porque tentaram usar a tecnologia para enganar um professor. Com a facilidade de usar a inteligência artificial para responder às perguntas, o professor incluiu uma instrução escondida que os alunos não conseguiam ver, mas as máquinas sim.