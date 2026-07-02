Vaga de calor aumenta pressão na água e na eletricidade

Com temperaturas acima do normal, a atual vaga de calor está a elevar significativamente o consumo de água e de eletricidade, ao mesmo tempo que aumenta a pressão sobre os sistemas de abastecimento e sobre a rede energética. Num apelo dirigido aos portugueses, a ministra do Ambiente sublinhou que a resposta começa, em grande medida, nas decisões diárias: economizar água e reduzir consumos elétricos essenciais.