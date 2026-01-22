VÍDEO SEGUINTE
Vai poder ensinar os seus filhos ou netos a conduzir. Governo diz que único requisito para tutor "é ter carta de condução"

“O único requisito do tutor é ser portador de carta de condução”. As palavras são do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, durante o anúncio feito na tarde desta quinta-feira, dia 22 de janeiro, após o Conselho de Ministros. O governo quer um país mais moderno e isso também diz respeito à forma como se ensina a conduzir em Portugal. O governante explica que os jovens a partir dos 18 anos e que queiram adquirir a categoria B da carta de condução podem ter aulas com um tutor.

  • Pedro Ramos Bichardo
Há 1h e 47min
