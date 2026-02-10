VÍDEO SEGUINTE
Valada isolada há uma semana: barcos garantem sobrevivência e médicos reforçam apoio a idosos acamados

No Cartaxo, a localidade de Valada completa uma semana de isolamento severo devido às cheias. Num cenário onde as estradas deram lugar à água, a sobrevivência da população depende agora de uma logística fluvial. Os bens essenciais chegam por barco e, perante a impossibilidade de deslocação dos residentes, são os próprios profissionais de saúde que atravessam as águas para garantir assistência médica a idosos e doentes acamados.

Há 33 min
