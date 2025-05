Vamos deixar de ter viagens de avião baratas?

À distância de um clique, compra-se uma viagem para qualquer parte do mundo e, se for em companhias low cost, com antecedência, é possível fazê-lo por menos de 20 euros. Mas estes preços poderão deixar de existir por causa do aumento previsto para os voos de curta duração. O futuro para os amantes de viagens, concretamente de escapadinhas, é incerto.