Frederico Varandas foi condenado por chamar bandido a Jorge Nuno Pinto da Costa. O presidente do Sporting vai pagar cinco mil euros de indemnização aos descendentes diretos do antigo dirigente do Porto e 7.200 euros de multa. O episódio remonta a 2020. Após a morte de Pinto da Costa, a família decidiu prosseguir o julgamento por difamação.