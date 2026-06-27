Vem aí sorteio de habitação acessível para idosos em Lisboa: o que já se sabe sobre a medida

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou um concurso para atribuir habitação acessível a idosos através de sorteio, numa resposta ao problema generalizado do acesso à casa na capital. No entanto, a oposição critica a dimensão da medida, sublinhando que, perante a escala do problema da habitação na cidade, a disponibilização de apenas 20 casas é claramente insuficiente.