O vento continua a alimentar as chamas e o medo nos incêndios no norte do país. A noite voltou a ser de ameaça em muitos lugares. Celorico de Basto, em Braga, continua a preocupar e teve esta manhã um forte reacendimento. Já em Penafiel, as notícias são bem melhores: o incêndio foi dominado esta manhã.