Ventura acusa Seguro de "fugir aos debates" e de se esconder no silêncio

André Ventura subiu o tom das críticas nas Caldas da Rainha, acusando António José Seguro de fugir ao confronto direto. O candidato alega que o adversário se "refugia no silêncio" e recusa debates para esconder dos eleitores a sua verdadeira visão para o país. Reagindo à vaga de apoio de figuras públicas a Seguro, Ventura desvalorizou o peso das "elites", garantindo que vencerá a eleição com o apoio do "povo".

Há 1h e 30min
