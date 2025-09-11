Ventura enganou-se a traduzir "Bürgerfest" e já retirou das redes sociais o vídeo em que criticava Marcelo por ir a um "festival de hambúrgueres" na Alemanha

André Ventura acusou Marcelo Rebelo de Sousa de fazer uma visita oficial à Alemanha para ir a um "festival de hambúrgueres" em Berlim. O festival em alemão é Bürguerfest, mas bürguer significa cidadãos e não hambúrgueres. O presidente do Chega já retirou o vídeo das redes sociais mas nada desaparece da internet.