VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ventura na mira da AR após alegada entrada não autorizada no gabinete de vários partidos

André Ventura vai ser recebido esta quarta-feira pelo Presidente da República. O líder do Chega quer comunicar a António José Seguro a gravidade das alegadas ameaças que o ministro Luís Neves lhe dirigiu no Parlamento. Tudo isto acontece na mesma altura em que o presidente da Assembleia da República deu luz verde a um inquérito contra Ventura por ter batido à porta dos gabinetes dos vários partidos.

  • Cláudia Valente de Oliveira
    Cláudia Valente de Oliveira
Há 25 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

00:50

Acidente com moto 4: pais morreram, criança de 8 anos fica gravemente ferida

Hoje às 14:05
1

Acidente de moto-quatro faz dois mortos em Castro Daire. Criança de oito anos foi de helicóptero para o hospital com ferimentos graves

Ontem às 22:53
2

Seis trabalhadores mortos em incêndio em obra no centro de Bruxelas

Hoje às 14:42
3

Jovem de 17 anos que foi "dar mergulhos" com grupo de amigos morre afogado no rio Douro

Há 3h e 32min
4
01:35

Odisseia de Nolan chega aos cinemas para mostrar que a Grécia está "entrelaçada em praticamente todas as histórias que contamos"

Hoje às 15:30
5

Homem de 41 anos esfaqueado pela mulher em Gaia. Suspeita detida

Ontem às 17:49
6

Lidl retira gelado ao estilo Dubai devido à presença de caju por risco de alergia

Hoje às 13:08
7

"Grupo de jovens estava a dar mergulhos e um desapareceu": procura-se adolescente de 17 anos no rio Douro

Há 3h e 58min
8
02:12

Trump quer cobrar "custos de proteção" aos navios que passam no Estreito de Ormuz

Hoje às 14:24
9

Mulher esfaqueia homem em Lisboa após ser agredida

Hoje às 08:05
10
01:07

PSP recupera mais de 100 telemóveis e documentos roubados em festival no Algarve

Hoje às 14:04
11

Apanhada por populares que chamaram a GNR: mulher detida por suspeita de atear incêndio em Viseu

Ontem às 14:34
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Jovem de 17 anos que foi "dar mergulhos" com grupo de amigos morre afogado no rio Douro

Há 3h e 32min
01:34

As imagens do local do trágico acidente de moto-quatro que matou um casal e deixou o filho no hospital

Há 1h e 4min
04:54

Exclusivo. Foi uma piscina, não um tanque. As imagens da polémica obra de Luís Neves

Ontem às 20:15

Esteve preso mais de dois anos por causa de Tancos, mas foi absolvido: Estado terá agora de o indemnizar em 50 mil euros

Hoje às 07:34

Mulher esfaqueia homem em Lisboa após ser agredida. Vítima está em estado grave

Hoje às 08:05
01:58

Fernando Alexandre garante que as notas dos exames vão ser divulgadas sexta-feira

Ontem às 21:32
01:55

Polígrafo. Os combustíveis estão mais caros, mas Montenegro já devolveu o excedente que o Governo arrecadou desde o início da guerra?

Ontem às 21:30

EDP alerta para burla altamente personalizada: usa nome, morada ou número de contribuinte verdadeiros do cliente

Ontem às 09:05
01:53

Água do mar chegou aos 26 graus em Portugal

Ontem às 21:47
01:39

INEM abriu mais um inquérito para apurar falhas num socorro que terminou em morte

Ontem às 21:37