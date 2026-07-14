Ventura na mira da AR após alegada entrada não autorizada no gabinete de vários partidos

André Ventura vai ser recebido esta quarta-feira pelo Presidente da República. O líder do Chega quer comunicar a António José Seguro a gravidade das alegadas ameaças que o ministro Luís Neves lhe dirigiu no Parlamento. Tudo isto acontece na mesma altura em que o presidente da Assembleia da República deu luz verde a um inquérito contra Ventura por ter batido à porta dos gabinetes dos vários partidos.