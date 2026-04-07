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Vice-presidente dos EUA visita Hungria para apoiar a candidatura de Viktor Orbán (e não faltaram surpresas)

JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, está em visita oficial à Hungria, onde Viktor Orbán enfrenta o risco de perder as eleições no próximo domingo. Durante a visita, Vance assumiu-se publicamente a apoiar o primeiro-ministro húngaro e acusou a União Europeia de interferência estrangeira nas eleições. Os enviados da TVI assistiram ao comício em Budapeste, onde até Donald Trump participou à distância.

  • Helena Lins
    Helena Lins
Há 43 min
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