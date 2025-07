Vídeo exclusivo mostra reencontro de Betty e filho no hospital

A TVI mostra, em exclusivo, o vídeo nunca antes revelado do reencontro entre Betty Grafstein e o filho, no Hospital Cuf Cascais, onde esteve internada no ano passado. Roger, o único filho da norte-americana de 96 anos desembarcou de Nova Iorque em Portugal, e seguiu de imediato para esse hospital.

Estava marcado para esta quarta-feira, pelas 9:00, o debate instrutório do processo que envolve Betty Grafstein e José Castelo Branco, mas a sessão não se realizou. O grande mistério é o paradeiro do arguido.