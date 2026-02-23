VÍDEO SEGUINTE
"Vimos as pessoas a correr pelas ruas, a fugir das chamas e do fogo": cartel mexicano responde com violência após morte de líder

O México está mergulhado numa onda de violência desde domingo, quando as forças de segurança mataram um dos mais procurados lideres de um cartel de tráfico de droga. ‘El Mencho’ estava à frente do cartel Jalisco Nova Geração, um dos mais poderosos e violentos grupos de crime organizado. O grupo respondeu com bloqueios nas ruas, com carros e lojas incendiadas e até uma incursão no aeroporto internacional de Guadalajara, provocando caos e pânico entre turistas

Há 1h e 44min
