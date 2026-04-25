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Vinte anos depois, Presidente da República volta a usar um cravo vermelho ao peito

No primeiro discurso da sessão solene do 25 de Abril, António José Seguro, apelou à participação dos jovens e pediu que sejam protagonistas da democracia. O destaque político foi para as críticas às mudanças no acesso à lista de financiadores dos partidos. Já Aguiar‑Branco centrou a intervenção na transparência dos políticos, num discurso que acabou por gerar polémica.

  • Pedro Silva
    Pedro Filipe Silva
Há 23 min
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