Visita ao Mónaco. Papa ia falar de paz, acabou a falar de ricos e pobres

O Papa visitou hoje o Mónaco. É uma visita considerada "histórica", porque há quase 500 anos que o país não recebia tamanha honra, mesmo sendo um dos poucos que ainda tem o catolicismo como "religião oficial". Estava anunciado que a visita de Leão XIV ia estar centrada "na paz, na defesa da vida e da ecologia", mas o tom dos discursos centrou-se antes na desigualdade entre ricos e pobres.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Há 13 min