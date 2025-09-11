Visita de Montenegro ao Japão contou com promessas de parcerias estratégicas

Foi durante a visita de Luís Montenegro ao Japão que o mesmo anunciou que Portugal se vai unir a uma das maiores potências mundiais com o intuito de criar parcerias estratégicas que pretendem que a nível económico haja mais negócios que ajudem a economia portuguesa. Na viagem de dois dias, Montenegro esteve ainda com os atletas portugueses que vão participar nos mundiais de atletismo que arrancam este sábado.