Foi durante a visita de Luís Montenegro ao Japão que o mesmo anunciou que Portugal se vai unir a uma das maiores potências mundiais com o intuito de criar parcerias estratégicas que pretendem que a nível económico haja mais negócios que ajudem a economia portuguesa. Na viagem de dois dias, Montenegro esteve ainda com os atletas portugueses que vão participar nos mundiais de atletismo que arrancam este sábado.
Sobre este vídeo
Visita de Montenegro ao Japão contou com promessas de parcerias estratégicas
Há 41 min