Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa exército de só "posar para a fotografia"

Em Vieira de Leiria, a visita do ministro da Defesa gerou indignação entre a população, que acusa os militares de aparecerem apenas para acompanhar Nuno Melo. Antes da chegada do governante, mais de 40 militares tinham iniciado cortes de árvores numa estrada secundária, mas os moradores garantem que a ajuda tarda em chegar - com exceção dos bombeiros.

  • João Pedro Olim
Há 3h e 9min
