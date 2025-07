Os viticultores do Douro protestaram, esta quarta-feira de manhã, na Régua, por causa da crise no setor. Sentem dificuldade de escoamento e queixam-se do baixo preço pago pelas uvas. Há quem admita abandonar as vinhas porque já não compensa. Os produtores fecharam a estrada e exigem reunir com Governo.