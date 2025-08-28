VÍDEO SEGUINTE
Vítima de violência doméstica na Madeira sujeita a duas intervenções cirúrgicas

As imagens tornadas públicas das agressões a uma mulher pelo marido, na presença do filho de nove anos, na Madeira, amplificaram na praça pública a urgência de medidas eficazes na prevenção e combate do crime de violência doméstica. As denúncias aumentaram em todo o país. A seguir aos Açores, a Madeira aparece como a região com maior número de casos por percentagem de habitantes.

Há 59 min
