Uma viatura de emergência médica do Barreiro foi este domingo utilizada numa celebração do Dia da Criança. A VMER circulou em marcha de emergência dentro do recinto do hospital, durante cerca de uma hora a transportar crianças hospitalizadas no serviço de Pediatria

Quem assistiu fala em condução perigosa, crianças sem cinto de segurança e uma velocidade que pôs em risco quem se dirigiu à urgência pediátrica.