Depois da reunião de líderes na cimeira da organização para a cooperação de Xangai, as atenções do mundo viram-se para as celebrações dos 80 anos do fim da segunda guerra sino/japonesa e da segunda guerra mundial. O presidente da China, Xi Jinping vive um dos seus maiores momentos desde o início do exercício do seu poder absoluto na república popular da china.
Hugo Capela
Há 16 min