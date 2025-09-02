VÍDEO SEGUINTE
Xi Jinping vive um dos seus maiores momentos desde o início do exercício do seu poder absoluto na República Popular da China

Depois da reunião de líderes na cimeira da organização para a cooperação de Xangai, as atenções do mundo viram-se para as celebrações dos 80 anos do fim da segunda guerra sino/japonesa e da segunda guerra mundial. O presidente da China, Xi Jinping vive um dos seus maiores momentos desde o início do exercício do seu poder absoluto na república popular da china.

  • Hugo Capela
    Hugo Capela
Há 16 min
