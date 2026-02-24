Zelensky faz convite a Trump enquanto pisca o a muitos milhões de euros

No dia em que se assinalam quatro anos desde o início da invasão russa, Volodymyr Zelensky convidou Donald Trump a visitar a Ucrânia. Ao lado do presidente ucraniano estiveram vários líderes europeus, num momento em que a União Europeia aumenta a pressão sobre a Hungria para não bloquear o pacote de apoio de 90 mil milhões de euros destinado a manter o esforço de guerra e a estabilidade do país.