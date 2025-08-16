VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Zelensky vai encontrar-se com Trump após cimeira sem acordo com Putin

Volodymyr Zelensky vai reunir-se com Donald Trump na segunda-feira, depois da cimeira entre o presidente norte-americano e Vladimir Putin ter terminado sem acordo para a paz. Durante o encontro, Putin terá sugerido congelar o conflito em troca do Donbass, enquanto o chanceler alemão afirmou que os Estados Unidos estão preparados para integrar as garantias de segurança da Ucrânia.

  • Helena Lins
Há 10 min
