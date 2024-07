150 milhões os polícias, 300 milhões os professores. Eis o que custam os novos acordos

O ministro das Finanças, Miranda Sarmento, anunciou no Parlamento que o custo das novas medidas para as forças de segurança e a recuperação do tempo de serviço dos professores totaliza 450 milhões de euros. São 150 milhões destinados ao subsídio de risco das polícias e 300 milhões para os professores. Além disso, o ministro sublinhou que o Governo está disposto a aprovar a redução do IRC e do IRS jovem em diplomas autónomos, garantindo assim que o PS não terá razões para reprovar o orçamento.